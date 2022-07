"Zwei besonders entscheidende Faktoren, welche eine starke Markterholung auslösen könnten, wären Lockerungen der Zero-Covid-Politik in China oder ein Waffenstillstand in der Ukraine.""Rekordhohe Preisrückgänge bei Unternehmensanleihen, hauptsächlich als Folge der Zinsentwicklung, prägten das erste Halbjahr 2022. Damit haben sich beispielsweise die Renditen von Unternehmensanleihen in Euro mit Investment Grade (IG) Rating in den vergangenen zwölf Monaten von 0.3% auf 3.2% verzehnfacht. Im gleichen Zeitraum sind die Renditen im Euro-denominierten High-Yield-Segment von 2.4%

