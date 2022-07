Im Lausitzer Braunkohle-Tagebau Welzow-Süd plant Erzeuger LEAG einen Photovoltaikpark mit 300 Megawatt (MW). Mittelfristig sollen die erneuerbaren Energien die Kohlestromerzeugung ablösen. Der Braunkohlekonzern LEAG will auf dem Gelände des aktiven Tagebau Welzow-Süd in Brandenburg Photovoltaik in einer Größenordnung von 300 Megawatt (MW) realisieren. Wie die LEAG mitteilte, hat die Stadtverordnetenversammlung von Spremberg dem Aufstellungsbeschluss ihre Zustimmung gegeben. Es handele sich dabei ...

Den vollständigen Artikel lesen ...