FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



Analyst recommendations in the dpa-AFX International ProFeed on 11.07.2022 - 11.00 am



- BERENBERG CUTS MOLTEN VENTURES PRICE TARGET TO 1050 (1300) PENCE - 'BUY' - BERNSTEIN CUTS AVEVA GROUP PRICE TARGET TO 2900 (3500) PENCE - 'OUTPERFORM' - BOFA CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 160 (205) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS ASHMORE GROUP PRICE TARGET TO 195 (210) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS JUPITER FUND PRICE TARGET TO 130 (170) PENCE - 'UNDERPERFORM' - BOFA CUTS NINETY ONE PRICE TARGET TO 220 (262) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA CUTS SCHRODERS PRICE TARGET TO 3000 (3230) PENCE - 'NEUTRAL' - BOFA RAISES MAN GROUP PRICE TARGET TO 295 (285) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP CUTS CRODA INT. PRICE TARGET TO 7600 (9400) PENCE - 'NEUTRAL' - CITIGROUP CUTS ENTAIN PRICE TARGET TO 2700 (2800) PENCE - 'BUY' - CREDIT SUISSE CUTS NETWORK INTL PRICE TARGET TO 320 (390) PENCE - 'OUTPERFORM' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ABRDN PRICE TARGET TO 175 (190) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS HARGREAVES LANSDOWN TARGET TO 900 (1060) P - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS IQE PRICE TARGET TO 40 (50) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS M&G PRICE TARGET TO 210 (230) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS SPIRENT PRICE TARGET TO 250 (270) PENCE - 'HOLD' - DEUTSCHE BANK RESEARCH CUTS ST JAMES'S PLACE TARGET TO 1420 (1600) P - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS DOMINO'S PIZZA WITH 'BUY' - PRICE TARGET 355 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS GREGGS WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 1950 PENCE - DEUTSCHE BANK RESEARCH STARTS RESTAURANT GROUP WITH 'HOLD' - PRICE TARGET 47 PENCE - GOLDMAN CUTS M&G PRICE TARGET TO 190 (220) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 805 (752) PENCE - 'NEUTRAL' - JEFFERIES CUTS CENTAMIN PRICE TARGET TO 140 (155) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS FRESNILLO PRICE TARGET TO 760 (810) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS DS SMITH PRICE TARGET TO 378 (500) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS MONDI PLC PRICE TARGET TO 1859 (2072) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN CUTS SPECTRIS PRICE TARGET TO 3485 (3500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN PLACES MONDI ON 'POSITIVE CATALYST WATCH' INTO H1-RESULTS - RBC CUTS IG GROUP PRICE TARGET TO 1000 (1100) PENCE - 'OUTPERFORM' - UBS CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 250 (267) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS HSBC PRICE TARGET TO 635 (640) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS LLOYDS PRICE TARGET TO 60 (61) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS NATWEST PRICE TARGET TO 290 (300) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES GLAXOSMITHKLINE PRICE TARGET TO 1876 (1866) PENCE - 'NEUTRAL' - UBS RAISES JET2 PRICE TARGET TO 1375 (1335) PENCE - 'BUY' - UBS RAISES STANDARD CHARTERED PRICE TARGET TO 850 (820) PENCE - 'BUY'



dpa-AFX Wirtschaftsnachrichten GmbH assumes no liability for the correctness of this information.

