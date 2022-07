Der Stadtrat von Spremberg hat dazu jetzt einen Aufstellungsbeschluss verabschiedet. Die Anlage im Rekultivierungsgebiet des Tagebaus soll von EP New Energies realisiert werden.Bereits seit Mitte des 19. Jahrhunderts wird in der Region um Spremberg im Süden Brandenburgs Braunkohle abgebaut. Bis heute holt der Betreiber Leag hier den fossilen Brennstoff aus der Tiefe. Teile der Tagebau-Flächen hat das Unternehmen bereits rekultiviert. Dort soll demnächst ein Solarpark entstehen - bis zu 300 Megawatt Leistung will die Leag installieren. Die Spremberger Stadtverordnetenversammlung hat jetzt dem Aufstellungsbeschluss ...

