Die Nordex-Aktionäre sind zu Wochenbeginn wieder einmal verschreckt worden. Eine Kapitalerhöhung steht an und das schmeckt den Anlegern verständlicherweise nicht. Wenn neue Aktien ausgegeben werden, dann sinkt der Wert der bestehenden Wertpapiere. In der ersten Reaktion könnten Beobachter annehmen, die Nordex-Aktie ginge wieder auf Talfahrt. Doch die Aktie weiß die Anleger zu überraschen. Am Aktienmarkt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...