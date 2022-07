Die Schadebsquote bei Solarmodulen steigt kräftig an, berichtet das Prüfunternehmen SolarTester. Dies liege vor allem an Transportschäden aber auch Fehlern in den Fabriken. Der auf die Prüfung spezialisierte Dienstleister SolarTester rechnet mit einer steigenden Schadensquote bei Solarmodulen. Wie das Unternehmen aus den Niederlanden mitteilte, verzeichneten Solarpark-Betreiber seit 2019 einen deutlichen Anstieg ineffizienter Solarpanels. Dieser Zustand verschärfe sich durch den Materialmangel im ...

