Der DAX ging am Freitag leicht unter dem Tageshoch bei 13.015 Punkten aus dem Handel. Zudem mit einer sehr bullischen Wochenkerze im Wochenchart mit einem langen unteren Schatten und einem kleinen Kerzenkörper. I m frühen Handel zeigte sich der DAX am heutigen Montag aber schon wieder deutlich schwächer im Bereich von 12.820 Punkten, konnte sich im weiteren Verlauf aber wieder bis in den Bereich von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...