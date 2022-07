Im ersten Halbjahr stiegen die Angebotsmieten um 1,3 Prozent, wie aus dem am Montag veröffentlichen Mietindex von Homegate in Zusammenarbeit mit der ZKB hervorgeht.Zürich - Die Mietpreise in der Schweiz sind im Aufwärtstrend. Im ersten Halbjahr stiegen die Angebotsmieten um 1,3 Prozent, wie aus dem am Montag veröffentlichen Mietindex von Homegate in Zusammenarbeit mit der ZKB hervorgeht. Die Entwicklung sei nicht nur auf die steigenden Energiekosten zurückzuführen, denn auch die Nettomieten legten weiter zu. Im Juni stieg der Homegate-Mietindex um 0...

