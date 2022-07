Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Am Freitag hat die EZB-Aufsicht die Ergebnisse ihres diesjährigen Banken-Stresstests veröffentlicht, so die Analysten der Helaba.Die Ergebnisse des Klima-Stresstest würden gemäß der Einschätzung der Analysten keine größeren Überraschungen bergen. Sie würden erneut deutlich machen, wie wichtig die Rolle der Banken bei der Transformation der Wirtschaft hin zur Klimaneutralität sei. Diese berge enorme Herausforderungen und Risiken, aber auch großes Geschäftspotential. Bei der - insbesondere quantitativen - Erfassung und Steuerung der sich aus dem Klimawandel ergebenden Risiken stehe die Branche noch ganz am Anfang; angesichts fehlender historischer Zeitreihen stelle vor allem die Datenverfügbarkeit zur Befüllung von Modellen ein großes Problem dar. Im Jahr 2022 gehe es für Institute und Aufseher vor allem noch darum, Klimarisiken zu verstehen und Best Practices zu entwickeln. Mittelfristig könnten sie zu höheren Kapitalanforderungen führen, wenn die Aussage, dass Klimarisiken Quelle finanzieller Risiken seien, sich als richtig erweise. (11.07.2022/alc/a/a) ...

