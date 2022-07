D1-Chart EURUSD hat am Montag einen neuen Annäherungsversuch an die Parität gestartet. Am Freitag wurde der Angriff der Bären vereitelt, da die Intraday-Gewinne vollständig wieder ausgeglichen wurden und eine bullische Hammerkerze ausgebildet wurde. Starten Sie jetzt oder testen Sie unser Demo-Konto Live-Konto eröffnen DEMO TESTEN xStation App herunterladen xStation App herunterladen Quelle: xStation 5 H4-Chart Der Abwärtstrend ist intakt (siehe schwarze Markierungen), sodass weitere Verluste für ...

Den vollständigen Artikel lesen ...