Seit Juli ist Isabella Frey als neue Co-Geschäftsführerin in der hauseigenen Fintech-Unit der Erste Group tätig. Frey ist laut Erste Group seit 2012 eine treibende Kraft bei der Entwicklung der George-App, der mobilen Schnittstelle der Erste-Banking-Plattform George. Sie ist nun gemeinsam mit ihrem Geschäftsführerkollegen Stefan Häbich Teil des zweiköpfigen Führungsteams von George Labs. In ihrer neuen Funktion berichtet Isabella Frey an den Chief Platform Officer der Erste Group, Maurizio Poletto. Sie übernimmt die Rolle von Martin Kobza, der im vergangenen November als COO in den Vorstand der tschechischen Tochterbank der Erste Group, Ceská sporitelna, berufen wurde.

