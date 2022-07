NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Iberdrola auf "Neutral" mit einem Kursziel von 11,30 Euro belassen. Analyst Javier Garrido verwies in einer am Montag vorliegenden Studie auf Pressespekulationen, wonach der spanische Versorger einen neuen Anlauf für die Übernahme der mexikanischen PNM vorbereite. Ein Zukauf wäre aus Sicht des Experten ein gutes Geschäft, da das Unternehmen sein Wachstum damit in den Vereinigten Staaten breiter aufstelle. Dieser Schritt würde auch regulatorisch gesehen zu einer größeren Streuung führen./tav/stk



Veröffentlichung der Original-Studie: 11.07.2022 / 08:06 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.07.2022 / 08:07 / BST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: ES0144580Y14

