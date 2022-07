NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Iberdrola auf "Buy" mit einem Kursziel von 13,50 Euro belassen. Ein vollständiger Stopp russischer Gaslieferungen würde in Europa ein massives Problem der Finanzierbarkeit auslösen, und die Sicherheit der Energieversorgung stark gefährden, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer am Montag vorliegenden Studie. Industriekunden in Deutschland und Italien drohten Kürzungen zwischen 65 und 80 Prozent. "Kürzungssichere Versorger" kommen Gandolfi zufolge vor allem aus dem Erneuerbare-Energien-Bereich wie RWE, EDP und Acciona Energia. Für recht defensiv hält er zudem Iberdrola und SSE./ag/stk



ISIN: ES0144580Y14

