DJ MARKT USA/Wall Street mit China-Problemen etwas leichter erwartet

Das Wiederaufflammen der Corona-Pandemie in China bremst am Montag die Stimmung an den Aktienbörsen. An der Wall Street deutet sich ein etwas leichterer Handelsbeginn an. Aus mehreren chinesischen Städten werden neue Covid-19-Ausbrüche gemeldet - darunter auch wieder aus der Wirtschaftsmetropole Schanghai. Die Regierung hat bereits neue Beschränkungen auf den Weg gebracht. Somit drohen neue Lieferengpässe mit den entsprechenden die Inflation anheizenden Effekten. Dazu fielen neue Preisdaten aus China zumindest einen Tick höher als erwartet aus, wodurch der Spielraum der chinesischen Zentralbank, mit geldpolitischen Lockerungsmaßnahmen die Wirtschaft zu stützen, eingeschränkt wird. China bekomme Corona einfach nicht in den Griff, sagt ein Händler.

"Während die Bären immer noch 10 bis 15 Prozent mehr Abwärtspotenzial für den S&P-500 sehen, wächst die Sympathie für eine Hausse. Wir befinden uns bereits inmitten einer seichten Verlangsamung, was das beste Szenario für Risiken sein könnte", sagt Marktstratege Stephen Innes von SPI Asset Management.

Gesprächsthema an der Wall Street ist auch das Hickhack um Twitter - der Titel verliert vorbörslich über 7 Prozent. Tesla-Chef Elon Musk ist vom beabsichtigten 44 Milliarden Dollar schweren Kauf des Kurzbotschaftendiensts abgerückt. Hintergrund ist laut einem Schreiben von Musks Anwälten, dass Twitter nicht alle angeforderten Informationen über potenziell gefälschte Nutzerkonten herausgegeben hat.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/DJN/flf/ros

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2022 06:16 ET (10:16 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.