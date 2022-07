Die Ungewissheit über die künftigen Gaslieferungen aus Russland zehrt an den Nerven der Anleger. "Als sei die drohende Energiekrise nicht schon schlimm genug, hat sich das Coronavirus in China wieder zurückgemeldet", sagte Analyst Christian Henke vom Brokerhaus IG. "Dies schürt nun erneut die Angst vor Lockdowns und einer Beeinträchtigung der Wirtschaft." Aus diesem Grund fielen Dax und EuroStoxx50 am Montag um jeweils ein Prozent auf 12.891 beziehungsweise ...

