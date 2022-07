Ukraine-Krieg, Inflation, Zinswende, Corona: Die Börsenstimmung ist am Boden. Wie sollten sich Anleger für das zweite Halbjahr aufstellen? Dazu Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, bei w:o TV.Die Bewertungen am Aktienmarkt seien auf "scharfem Rezessions-Level". Anleger könnten nun langsam wieder überlegen nachzukaufen. Denn an der Börse gelte: "In der Dürrephase muss man ...

Den vollständigen Artikel lesen ...