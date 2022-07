Ukraine-Krieg, Inflation, Zinswende, Corona: Die Börsenstimmung ist am Boden. Wie sollten sich Anleger für das zweite Halbjahr aufstellen? Dazu Robert Halver, Leiter Kapitalmarktanalyse bei der Baader Bank, bei w:o TV.

Die Bewertungen am Aktienmarkt seien auf "scharfem Rezessions-Level". Anleger könnten nun langsam wieder überlegen nachzukaufen. Denn an der Börse gelte: "In der Dürrephase muss man pflanzen", so Halver.

Zinssparen sei keine Option, vielmehr sollte man nun sehr gezielt in einzelne Branchen und Unternehmen investieren. Insbesondere im Technologie-Sektor sieht Halver Chancen, denn die "Geschäftsmodelle seien intakt". Für den Herbst ist Halver wieder hoffungsvoll. Welche weiteren Sektoren er empfiehlt erfahren Sie im Video. Gleich einschalten und mehr erfahren.

Moderation: Martin Kerscher, Text: Ferdinand Hammer, wallstreet:online Zentralredaktion

