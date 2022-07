Das PCR-Assay-Panel testet auf fünf respiratorische Viren in weniger als drei Stunden

Thermo Fisher Scientific, der Weltmarktführer bei Forschungsdienstleistungen, gab heute die Markteinführung des TaqPath Respiratory Viral Select Panel von Applied Biosystems bekannt. Dabei handelt es sich um ein CE-IVD-gekennzeichnetes Molekular-Assay-Panel zum Nachweis von fünf häufigen Viren, darunter solche, die Erkältung, Bronchiolitis, Krupp, grippeähnliche Erkrankungen und Lungenentzündung verursachen.

Das Molekular-Assay-Panel liefert in ca. drei Stunden Ergebnisse und testet mittels hochpräziser PCR-Technologie auf das Adenovirus, das humane Metapneumovirus, das Rhinovirus/Enterovirus und das Parainfluenzavirus. RNase-P- und Positivkontrollen sind im Lieferumfang enthalten, um die Zuverlässigkeit von Probe bis zum Ergebnis zu gewährleisten. Die Lösung ist skalierbar, so dass die Laboratorien je nach den Erfordernissen der von ihnen betreuten Population eine bis 94 Proben gleichzeitig untersuchen können, und kann bei der Erkennung von Koinfektionen helfen.

"Die Welt muss sich damit abfinden, mit COVID-19 zu leben. Es ist jedoch wichtig zu wissen, dass es noch viele andere respiratorische Viren gibt, die ebenfalls schwere Erkrankungen verursachen können", sagte Dr. Manoj Gandhi, Senior Medical Director of Genetic Testing Solutions bei Thermo Fisher Scientific. "Die Bereitstellung von Informationen über diese anderen häufigen respiratorische Viren in einem einzigen Test ermöglicht es den Laboratorien, diese schnell und effizient zu erkennen, so dass gleich der richtige Behandlungsansatz gewählt werden kann, was wiederum dazu beitragen kann, Patientenleben zu retten."

Die anhaltende Pandemie hat deutlich gemacht, wie wichtig es ist, einen Zugang zu wirksamen Diagnoseverfahren zu schaffen. Durch die Nutzung der vorhandenen PCR-Infrastruktur, die zur Bewältigung von COVID-19 eingerichtet wurde, können die Laboratorien ihre Krankheitstests ausweiten, ohne dass dadurch die Kosten steigen. Bei diesem neuen Panel wird derselbe Arbeitsablauf wie beim TaqPath COVID-19, Flu A/B, RSV Kombi-Kit angewendet, wenn das PCR-System Applied Biosystems QuantStudio 5 eingesetzt wird. Damit können Laboratorien eine einzige Patientenprobe auf acht gängige respiratorische Viren testen. Durch die Erweiterung ihres Testprogramms um dieses Panel können die Laboratorien ihr Angebot an molekularen Tests für virale Atemwegsinfektionen problemlos ausbauen.

Weitere Informationen zum TaqPath Respiratory Viral Select Panel finden Sie unter https://www.thermofisher.com/taqpathrespviralselect

Das TaqPath Respiratory Viral Select Panel ist für die In-vitro-Diagnostik bestimmt und nur in ausgewählten EMEA-Ländern erhältlich.

