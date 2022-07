Paris (www.fondscheck.de) - Die meisten Metalle sind seit Mitte April stark gefallen und haben einen Rückgang der Wirtschaftsleistung vor dem Hintergrund hoher Inflation und steigender Leitzinsen eingepreist, so die Experten von OFI Asset Management.Das betreffe Kupfer, Zink, Palladium, Aluminium und Nickel, deren Preise um mehr als 20 Prozent gefallen seien. Dadurch sei ein Großteil der Gewinne der letzten zwei Jahre zunichte gemacht worden, konstatiere Benjamin Louvet, Manager des OFI Financial Investment Energy Strategic Metals Fonds (ISIN FR0014008NO1/ WKN A3DKXC) bei OFI Asset Management. Sei es jedoch möglich, dass die Märkte zu schnell und zu übertrieben reagiert hätten - entweder aus technischen Gründen oder weil sie zu pessimistisch bezüglich der zukünftigen Wirtschaftslage seien? Welcher Trend werde sich also durchsetzen? ...

