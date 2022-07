Das Paar USDJPY erreichte am Montag ein neues 24-Jahres-Hoch, nachdem Japans regierende Liberaldemokratische Partei und ihr Koalitionspartner Komeito bei den Parlamentswahlen am Sonntag, zwei Tage nach der Ermordung des führenden Politikers und Machtmaklers Shinzo Abe, einen wichtigen Sieg errungen hatten. Dieser Sieg signalisiert keine Änderung der lockeren Geldpolitik. Die abwartende Rhetorik der Bank of Japan setzt den Yen unter Druck. Die Zentralbank plant, die Zinssätze niedrig zu halten, um ...

Den vollständigen Artikel lesen ...