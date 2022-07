Nachlese Podcast Freitag: Audio Link zur Folge: https://boersenradio.at/page/podcast/3110/ , alle unter http://www.christian-drastil.com/podcast ) Die Rechtsschreibprüfung macht aus "Stadlauer Malz" "Staumauer Malz". Und wieviele Neulinge gab es in den ATXPrime seit der Rekordwoche 2007? Es waren nur 7, also im Schnitt dauert es länger als zwei Jahre: Addiko Bank, Amag, Bawag (einziger ATX), FACC, Frequentis, Marinomed, Strabag. Und nur Amag und Frequentis liegen über dem IPO-Kurs. Am Sonntag hiess es: Welcome to "Austrian Stocks in English - presented by Palfinger", the new and weekly english spoken Summary for the Austrian Stock Market, positioned every Sunday in the mostly german languaged Podcast "Christian Drastil - Wiener Börse, Sport Musik und Mehr" ....

