Der Maklerpool blau direkt holt sich mit Warburg Pincus ein Private-Equity-Unternehmen an Bord. Wie das Unternehmen am Montag mitteilt, soll blau direkt zunächst von einer Personengesellschaft in eine Kapitalgesellschaft umgewandelt werden. Im nächsten Schritt soll das Unternehmen in eine internationale Holding eingebracht werden. Mit dem neuen Partner will blau direkt international expandieren."Für den Aufbau eines internationalen Firmengeflechts bedarf es einer Menge an hoch spezialisiertem Know-how ...

