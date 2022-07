Volkswagen arbeitet über seine IT-Tochter Cariad an der Entwicklung einer Software-Plattform. Geplant ist, dass die Software zukünftig von allen Konzernmarken genutzt wird, allerdings gibt es zwischen den Marken Unstimmigkeiten. Darüber und über die andauernden Verzögerungen beriet am Freitag der Konzern-Aufsichtsrat.Cariad wurde gegründet, da VW, unter anderem in Person von CEO Herbert Diess, davon ausgeht, dass die Software in Zukunft der lukrative Teil bei Fahrzeugen sei. Um Kosten zu sparen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...