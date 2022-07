Nach den vorherigen Ankündigungen im März 2022, drei neue innovative Ergänzungen der preisgekrönten D3-Produktlinie für mechatronische Lösungen herauszubringen, konsolidiert Deenova seine Technologieführerschaft im Bereich der Apothekenautomatisierung und präsentierte heute den Roboter ALL-IN-1 der zweiten Generation, der in der Lage ist, alle festen oralen und flüssigen Darreichungsformen wie Ampullen, Spritzen und Fläschchen sowie alle Arten von Pflastern, Tütchen und Zäpfchen automatisch als Einzeldosis zu verpacken.

Die neueste Generation dieses innovativen vollautomatischen Verpackungsroboters ist so konzipiert, dass sie die Effizienz und unübertroffene Leichtgängigkeit seines Vorgängers beibehält und gleichzeitig die Vielseitigkeit und Zuverlässigkeit durch optimierte Roboterarmbewegungen erhöht.

Mit Blick auf den Bediener und ein einzigartiges Kundenerlebnis wurde besonderes Augenmerk auf die funktionalen Aspekte der Technologie gelegt, wie etwa die Perfektionierung des Bildverarbeitungssystems durch neue KI-Funktionen, die Verringerung des Geräuschpegels insgesamt, die Verbesserung der Ergonomie und die Entwicklung einer übersichtlichen und intuitiven Benutzeroberfläche, die perfekt auf die Vision von Deenova einer "sensiblen Robotik" abgestimmt ist: eine Technologie, die jederzeit und überall mit der menschlichen Seite in einer zuverlässigen Support-Beziehung verbunden ist.

Fulvio Rudello, Chief Operation Officer von Deenova, erklärte: "Ich freue mich sehr, dass unser neuer Roboter ALL-IN-1 alle Werksvalidierungstests erfolgreich durchlaufen hat und nun im Zentrallabor von Deenova für Einzeldosen in der Nähe von Piacenza, das 22 Krankenhäuser in Italien mit über 6 Millionen produzierten Einzeldosen pro Jahr versorgt, in vollem Umfang funktionsfähig ist. Dies ist der erste Schritt einer umfassenderen Modernisierung unseres Werks, dem ein schrittweiser Austausch der vorhandenen Maschinen folgt, beginnend mit der Errichtung des neuen D3 AIDE Cut im ersten Quartal 2023, der neuesten modularen mechatronischen Lösung von Deenova für das Verpacken von festen oralen Arzneimitteln in Einzeldosen."

"Unsere 100-prozentige Kundenbindungsrate in Italien nach mehr als 15 Jahren im Geschäft", erklärte Christophe Jaffuel, Chief Commercial Officer von Deenova, "spornt uns an, immer wieder neue Maßstäbe in Bezug auf Leistung und Kundenservice zu setzen. Dass der neue Roboter ALL-IN-1 bei uns voll funktionsfähig ist, ist eine hervorragende Voraussetzung im Hinblick auf die bevorstehenden bahnbrechenden Installationen im Vereinigten Königreich und Deutschland."

Seit 2004 ist Deenova unangefochten der führende Anbieter von Mechatroniklösungen für geschlossene Arzneimittelkreisläufe und eine Rückverfolgbarkeit RFID-basierter Medizinprodukte im Gesundheitswesen. Die einzigartigen, patentierten, vollständig integrierten Lösungen von Deenova mindern den wachsenden Druck auf Gesundheitsdienstleister, um die Patientensicherheit zu verbessern, Behandlungsfehler zu reduzieren, den Abfall und die Abzweigung überwachter Substanzen zu minimieren, die Kosten einzudämmen und die Kluft zwischen steigendem Patientenaufkommen und knappem medizinischen Personal zu verringern. Deenova gewährleistet die Vereinfachung aller Prozesse im Zusammenhang mit der Verwaltung von Medikamenten und implantierbaren, zum einmaligen Gebrauch bestimmten Medizinprodukten mit einem Einsparungspotential von 15 bis 25 Prozent.

Weitere Informationen zu den marktführenden Lösungen von Deenova finden Sie unter www.deenova.com.

