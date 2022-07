DJ PTA-News: TeleService AG: TeleService gewinnt Globetrotter Ausrüstung als Neukunden

München (pta018/11.07.2022/14:46) - Die Teleservice AG freut sich mit Globetrotter einen wichtigen Neukunden gewonnen zu haben und als Mobilfunkgeräte-Dienstleister künftig einen Fullservice für den Leader der Outdoor Ausrüstung anbieten zu können.

Mit Globetrotter setzt Teleservice seine neue Geschäftsstrategie "Handy as a Service für Großkunden" inkl. Gerätebeschaffung, -Verwaltung, sowie Tarif- und Rechnungsmanagement bei einem weiteren großen Mittelständler um.

Die Komplett-Ausstattung mit Schutzglas und Schutzhülle beinhaltet eine Vorab-Konfiguration und Verbindung der Geräte mit dem Mobil-Device-Management-System von Globetrotter und gewährleistet somit eine sofortige Einsatzbereitschaft. Die Auslieferung der Devices erfolgt direkt an die Globetrotter Filialen. Somit wird allen Mitarbeitern ein unkompliziertes mobiles Arbeiten ermöglicht.

Teleservice nimmt nach Ablauf der Servicelaufzeit in 24 Monaten die Devices zurück, löscht die Daten und führt sie wieder aufbereitet als Gebrauchtgeräte dem Zweitmarkt zurück.

"Wir freuen uns sehr, mit Globetrotter einen sehr bekannten Brand gewonnen zu haben und leisten gemeinsam durch unsere Zusammenarbeit einen wichtigen Beitrag für Nachhaltigkeit und eine gesündere Umwelt", so Robert Platil, CEO der Teleservice AG.

Über Globetrotter:

Im September 1979 eröffnete Globetrotter in Hamburg das erste "Spezialgeschäft" für Expeditionen, Survival und Trekking. Seitdem ist Globetrotter mit einem gewissenhaft ausgewählten Sortiment an Reise- und Outdoor-Equipment zu einem der größten europäischen Outdoor-Händler herangewachsen. Der Firmenname steht heute für kompetente Beratung und Qualitätsausrüstung im Bereich Outdoor- und Reisebedarf.

Über die Teleservice AG:

Die Teleservice AG ist die Muttergesellschaft einer Unternehmensgruppe mit Fokus auf Firmen-Mobilfunkgeräte. Teleservice bietet als "Mobile Devices as a Service" Dienstleister seinen Kunden die Beschaffung und optimale Verwaltung ihrer Firmenmobilfunkgeräte an. In diesem Zusammenhang werden den Unternehmen zur Entlastung u.a. sowohl Tarifoptimierungen, Daten-Auswertungen, Vernetzung mit internen Systemen, CRM als auch die automatische Rechnungsverarbeitung mit Hilfe der selbstentwickelten Software ermöglicht.

Die Aktie der Teleservice AG (WKN: A1PHET; ISIN: DE000A1PHET1) ist an der Münchener Wertpapierbörse notiert.

Weitere Informationen finden Interessenten auf der Interneseite der Teleservice AG unter https://teleservice-ag.de/ investor-relations/

