Consolidation + Neues Kapital: Classic Minerals begibt Wandelanleihe und nimmt 4,0 Millionen Australische Dollar ein

Eine der kürzesten Meldungen, die Classic Minerals Limited (ASX: CLZ, FSE: 2I7) jemals veröffentlicht hat, informierte die Anleger zu Beginn der Woche darüber, dass eine neue Wandelanleihe vollständig gezeichnet wurde. Sie bringt dem Unternehmen 4,0 Millionen Australische Dollar an frischem Kapital. Wenn die Redensart zutrifft, dass in der Kürze die Würze liegt, dann hat Classic Minerals die neue Börsenwoche mit einem Kracher begonnen, denn der kurze Text lässt kaum erkennen, wie wichtig die erfolgreiche Platzierung der Wandelanleihe für das Unternehmen ist. Dies erschließt sich erst, wenn man die Hintergründe ein wenig in den Blick nimmt.

Abonnieren Sie bitte unseren YouTube Kanal ?? Hier Diese haben sich in den vergangenen Monaten ebenfalls positiv entwickelt, denn der Abbau der Großprobe konnte im Frühjahr erfolgreich realisiert werden. Classic Minerals traf nicht nur dort auf Gold, wo man es erwartet hatte, sondern fand sogar noch etwas mehr Gold als es die Bohrungen zuvor eigentlich angedeutet hatten.

Die Investoren glauben an den Erfolg von Classic Minerals

Selbstverständlich ist ein solcher Erfolg nicht, denn die Weiterentwicklung des Kat-Gap-Goldprojekts war im zweiten Halbjahr 2021 etwas ins Stocken geraten. Ein stockender Projektfortschritt ist für jedes Unternehmen in jeder Branche eine Belastung, auch finanziell. Für Classic Minerals kam erschwerend hinzu, dass gerade der sehr kostenintensive Schritt vom Minenentwickler zum Goldproduzenten vollzogen werden sollte. In der Zwischenzeit haben sich die dunklen Wolken jedoch verzogen. Auch die Anleger blicken wieder sehr zuversichtlich in die Zukunft, Für Classic Minerals ist dies eine wertvolle Unterstützung, die das Unternehmen gerne annimmt, denn es ist immer wieder erfreulich, wenn alte und neue Aktionäre durch den Einsatz frischen Kapitals ihr Vertrauen in das Unternehmen und sein Management dokumentieren.

Schritt für Schritt legt Classic Minerals den Grundstein für eine ertragreiche Goldproduktion

Einige Probleme der jüngeren Vergangenen können deshalb nun als geklärt gelten. Technisch hat die erfolgreiche Bohrung nach Wasser, die im Juni abgeschlossen werden konnte, ein noch bestehendes Fragezeichen in Bezug auf die geplante Goldproduktion auf Kat Gap beseitigt. Nun stehen durch die neue Wandelanleihe zusätzlich vier Millionen Australische Dollar zur Verfügung, mit denen die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer stabilen Goldproduktion vollzogen werden können. Für das Unternehmen spricht, dass Classic Minerals nicht nur die Wandelanleihe in voller Höhe platzieren konnte, sondern auch die schnelle Abwicklung des Projekts. Dies ist gerade vor dem Hintergrund der aktuell schwierigen Marktlage bemerkenswert und ebenfalls alles andere als eine Selbstverständlichkeit.



So oberflächennah beginnen auf Kat Gap die

hochgradigen Goldmineralisierungen

Auch aus diesem Grund wird Classic Minerals wird für die Investoren wieder interessanter

Neben der neuen Wandelanleihe hat die am 8. Juli abgehaltene Hauptversammlung auch die Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 1:150 beschlossen. Aus 150 alten Aktien wird somit eine neue Aktie und die Gesamtzahl der ausgegebenen Aktien reduziert sich von 5.330.857.648 auf nur noch 35.539.051 Aktien. Damit beseitigt das Unternehmen eines der größten Hindernisse für den Einstieg neuer Investoren, denn die Classic-Minerals-Aktie war vor der Zusammenlegung nicht nur ein Pennystock, sondern sogar ein Zehntel-Pennystock. Das machte limitierte Käufe für Investoren teilweise unmöglich, weil bei der Ordereingabe bei manchen Brokers die dritte Nachkommastelle nicht angegeben werden konnte. Erstmals gehandelt werden die zusammengelegten Aktien in der Nacht vom Montag auf den Dienstag. Die Anzahl der Aktien im Depot wird sich entsprechend reduzieren und der Kurs erhöhen. Es wird sicher einige Zeit benötigen, bis die Anleger sich an die neuen Kurse gewöhnt haben. Doch mittel- bis langfristig eröffnet dieser Schritt eine wesentlich leichtere Handelbarkeit und eröffnet Classic Minerals damit den Zugang zu neuen Investoren. Mit diesem Vertrauensbeweis seiner Anleger und der besseren Handelbarkeit der Aktie im Rücken können nun die nächsten Schritte auf dem Weg zu einer dauerhaften Goldproduktion auf Kat Gap angegangen werden. Auf diese fiebern die investierten Anleger gewiss schon lange hin und nun wird dieses Tor nicht nur geöffnet, sondern endlich auch weit aufgestoßen.







