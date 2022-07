Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



11.07.2022 / 15:44

1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Ulrich Nachname(n): Dopfer

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

ADVA Optical Networking SE

b) LEI

5299001QZNN0TKI9J120

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3MQBT1

b) Art des Geschäfts

Umtausch von insgesamt 500 eingereichten Aktien an der ADVA Optical Networking SE im Verhältnis 1:0,8244 in insgesamt 412 Stammaktien (common stock) an der Acorn HoldCo, Inc. (ISIN US00486H1059, nun mehr als ADTRAN Holdings, Inc. firmierend), nebst etwaigem Spitzenausgleich in bar, zum Zeitpunkt des Vollzugs des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots (Tauschangebot) der Acorn HoldCo, Inc. (nunmehr ADTRAN Holdings,Inc.) an die Aktionäre der ADVA Optical Networking SE. 0,8244 Aktien an der Acorn HoldCo, Inc. (nunmehr ADTRAN Holdings, Inc.) je Aktie an der ADVA Optical Networking SE nebst derzeit nicht bezifferbarem Spitzenausgleich in bar pro Aktie. 412 Aktien an der Acorn HoldCo, Inc. (nunmehr ADTRAN Holdings, Inc.) nebst derzeit nicht bezifferbarem Spitzenausgleich für alle eingereichten Aktien in bar.

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen nicht bezifferbar nicht bezifferbar

e) Datum des Geschäfts

06.07.2022; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes



