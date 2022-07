Bonn (ots) -Das Kuratorium der ZNS - Hannelore Kohl Stiftung hat am 21. Juni 2022 Frau Dr. Michaela Bonfert und Herrn Tobias Wrzesinski in das Aufsichtsgremium der Bonner Hilfsorganisation berufen. Zeitgleich wurde Herr Dr. Axel Gänsslen in den Beirat der Stiftung berufen. Die Mitglieder in Kuratorium, Vorstand und Beirat sowie die ZNS-Botschafter engagieren sich ehrenamtlich für die Aufgaben der von Dr. med. h. c. Hannelore Kohl im Jahr 1983 gegründeten Hilfsorganisation. Die Unfallprävention, die Behandlung und Rehabilitation sowie die Nachsorge von verletzten Menschen mit einem unfallbedingten Schädelhirntrauma und die diesen Zielen dienende Forschung sind Aufgaben der gemeinnützigen Stiftung.Dr. Michaela Bonfert ist Oberärztin der Abteilung für Pädiatrische Neurologie, Entwicklungsneurologie und Sozialpädiatrie und des integrierten sozialpädiatrischen Zentrums des Dr. von Haunerschen Kinderspitals der LMU München. In dieser Funktion verantwortet sie die klinische und wissenschaftliche Leitung der Concussion Clinic für Kinder und Jugendliche am LMU Klinikum.Tobias Wrzesinski ist studierter Betriebswirt und Geschäftsführer der DFB-Stiftungen Egidius Braun und Sepp Herberger, die sich mit unterschiedlichen Aktivitäten in Deutschland und der Welt engagieren. Gemeinsam mit der ZNS-Stiftung setzt er sich seit vielen Jahren im Rahmen von Fußball-Projekten für Menschen mit Schädelhirntrauma ein.Das Kuratorium der ZNS - Hannelore Kohl Stiftung besteht aus profilierten Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens sowie herausragenden Experten in für den Stiftungszweck bedeutsamen wissenschaftlichen Fachdisziplinen. Es berät den Vorstand in allen wichtigen Angelegenheiten der Stiftung. Der Musiker Adel Tawil steht dem Kuratorium als Präsident vor.Dr. Axel Gänsslen, Unfallchirurg und Orthopäde im Klinikum Wolfsburg, wurde in den Beirat der ZNS - Hannelore Kohl Stiftung berufen. Er ist Mitbegründer der ZNS-Initiative "Schütz Deinen Kopf! Gehirnerschütterungen im Sport" und engagiert sich seit dem Jahr 2011 für die Prävention, Aufklärung und richtige Behandlung von Gehirnerschütterungen.Der Beirat, bestehend aus Ärzten, Vertretern der Sozialversicherungsträger und Wohlfahrtsverbände sowie Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der Wirtschaft und Medien, steht dem Kuratorium und Vorstand beratend zur Seite.Pressekontakt:Helga LüngenZNS - Hannelore Kohl StiftungFontainengraben 148, 53123 BonnTel. 0228 97845-0presse@hannelore-kohl-stiftung.deOriginal-Content von: ZNS - Hannelore Kohl Stiftung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/54792/5270441