Mainz (ots) -Woche 28/22Mi., 13.7.18.00 sportstudio liveUEFA Frauen-EM 2022Schweden - SchweizVorrunde Gruppe C. . .Bitte Änderung beachten:Reporter: Martin SchneiderBitte streichen: Reporterin: Claudia Neumann---------------------21.00 sportstudio liveUEFA Frauen-EM 2022Niederlande - PortugalVorrunde Gruppe C. . .Bitte Änderung beachten:Reporterin: Claudia NeumannBitte streichen: Reporter: Norbert GaleskeFr., 15.7.23.00 aspekteBitte Ergänzung beachten:Plastik-Wahn - wie werden wir die Kunststoffplage wieder los?Woche 29/22Sa., 16.7.21.00 sportstudio liveUEFA Frauen-EM 2022Finnland - DeutschlandVorrunde Gruppe B. . .Bitte Änderung beachten:Reporterin: Claudia NeumannBitte streichen: Reporter: Norbert GaleskeUEFA Frauen-EM 2022 bei sportstudio.de:Dänemark - Spanien aus Brentford/Londonmit Reporter Martin Schneider ab 21.00 Uhr im LivestreamWoche 30/22Mo., 25.7.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 22.15 Uhr beachten:22.15 Montagskino im ZDFTokio bebt23.50 heute journal update (VPS 23.55)0.05 Das kleine Fernsehspiel (VPS 0.10)Liebe Halal1.30 Das Boot II (2) (VPS 1.40)4.15 SOKO Potsdam (VPS 4.25)5.00- hallo deutschland (VPS 5.10)5.30Di., 26.7.Bitte Beginnzeitkorrekturen ab 0.30 Uhr beachten:0.30 Tokio bebt2.00 neoriginal (VPS 2.10)Huss - Verbrechen am Fjord3.30 SOKO Köln (VPS 3.35)4.15 WISO (VPS 4.20)5.00- hallo deutschland (VPS 5.05)5.30Mi., 27.7.Bitte neuen Ausdruck beachten:Lebensquelle Wasser - Die lange Nacht3.05 planet e.: Arsen - der schleichende Tod (HD/UT)Film von Andreas Ewels und Norbert Porta(Erstsendung 2.10.2016)Deutschland 2016("planet e.: Arsen - die unbekannte Gefahr" entfällt.)Do., 28.7.5.30 * ZDF-MorgenmagazinBitte Ergänzung beachten:Moderation:5.30 - 7.00 Dunja HayaliFr., 29.7.5.30 * ZDF-MorgenmagazinBitte Ergänzung beachten:Moderation:5.30 - 7.00 Andreas WunnWoche 32/22So., 7.8.19.30 Terra XAbenteuer FreiheitBitte korrekte Schreibweise beachten:Film von Almut FaassBitte streichen: Faaß(Korrektur bitte auch für die Wiederholung Fr., 12.8.2022, 2.45 Uhr beachten.)Woche 33/22So., 14.8.19.30 Terra XAbenteuer FreiheitBitte korrekte Schreibweise beachten:Film von Andreas Sawall und Almut FaassBitte streichen: Faaß(Korrektur bitte auch für die Wiederholung Fr., 19.8.2022, 2.25 Uhr beachten.)