Viele Lebensmittelhändler, Drogerieketten und Baumärkte bieten ihren Kund:innen beim Einkauf inzwischen die Möglichkeit, Geld abzuheben. Doch was kostet das den Handel eigentlich wirklich und ist das ein fairer Deal für alle Beteiligten? Geld abzuheben im Supermarkt oder in der Drogerie - daran haben sich viele Verbraucher:innen nicht erst in der Pandemie gewöhnt. Seit fast zwanzig Jahren gibt es das in einigen Supermärkten, in den letzten fünf Jahren ist die Auszahlungsmöglichkeit von meist bis zu 200 Euro bei einem Einkauf - meist mit einem Mindestumsatz von 10 oder 20 Euro - hinzugekommen. Inzwischen sind vier von fünf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...