Mercedes-Benz liefert erneut weniger Autos aus

Der Baden-Württembergische Automobilkonzern Mercedes-Benz hat aufgrund dem derzeitigen Mangel an Computerchips und dem erneuten Lockdown in China seinen Absatz stark verringern müssen. Im Zeitraum von April bis Juni lieferte der Konzern 16%, bzw. 490.000 PKW, weniger aus als noch im Vorjahr. Im gesamten Halbjahr beläuft sich der Verlust mittlerweile auf ebenfalls 16% bzw. 998.000 Autos im Vergleich zum Jahr 2021. Als Hauptgrund wird der erneute Lockdown und die damit verbundenen Probleme am Hafen von Shanghai. Dennoch blickt man bei Mercedes-Benz positiv in das zweite Halbjahr, da die Nachfrage an Autos grundsätzlich sehr hoch sei.





"Aktiensplits", "Spin-Offs" und "Dividenden". Diese Begrifflichkeiten tauchten in der Vergangenheit vermehrt in den Nachrichten auf. Doch wie wirken sich diese Kapitalmaßnahmen auf Standard-Optionsscheine, Open End-Turbo Optionsscheine und Discount-Zertifikate aus? In unserem Webinar kommenden Mittwoch wird unser Derivate-Experte Julius Weiß mit Ihnen einen genauen Blick auf Anpassungen der o.g. Derivate werfen.

