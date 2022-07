(shareribs.com) New York 11.07.2022 - Die Nachfrage nach E-Autos in den USA wächst kräftig. Wie Bloomberg Hyperdrive berichtet, wurde eine wichtige Marke beim Marktanteil in den vergangenen sechs Monaten überschritten. Mit Tesla kommt zwar der größte Hersteller von E-Autos aus den USA - auch wenn BYD das etwas anders darstellt. Marktführer bei E-Autos sind die USA aber bei weitem nicht. Bloomberg ...

Den vollständigen Artikel lesen ...