Die neue Handelswoche startet schwach. Neue Sorgen um mögliche weitere Lockdowns in China sowie die Ungewissheit um zukünftige Gaslieferungen drücken auf die Stimmung der Anleger. Auch der Kryptomarkt kann sich dem Abwärtsdruck nicht entziehen. Ethereum setzt damit den Abwärtstrend fort und diese Signale müssen Anleger beachten.Im Wochenendhandel war am Widerstand bei 1.280 Dollar Schluss bei den Bullen. Der Rücksetzer setzt sich auch am heutigen Montag fort und Ethereum (ETH) fällt damit in Richtung ...

