Mainz (ots) -Die UEFA Frauen EM 2022 nimmt weiter Fahrt auf - "sportstudio live" im ZDF überträgt am Mittwoch, 13. Juli 2022, 18.00 Uhr, die EM-Partie Schweden - Schweiz, und um 21.00 Uhr die Begegnung Niederlande - Portugal. Am Samstag, 16. Juli 2022, 21.00 Uhr steht dann die abschließende Vorrunden-Begegnung der deutschen Nationalmannschaft gegen Finnland auf dem ZDF-Programm.Am Mittwoch, 13. Juli 2022, begrüßen um 17.40 Uhr ZDF-Moderator Sven Voss und ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann die Zuschauerinnen und Zuschauer zum dritten EM-Sendetag von "sportstudio live" im ZDF. Live-Reporter bei Schweden - Schweiz ist Martin Schneider, das Abendspiel Niederlande - Portugal kommentiert Claudia Neumann. Die vier Teams der Vorrundengruppe C haben zum Auftakt jeweils unentschieden gespielt und sind in ihren zweiten EM-Spielen entsprechend gefordert. Im ZDF-EM-Studio bei Sven Voss und Kathrin Lehmann ist die ehemalige deutsche Fußball-Nationalspielerin Navina Omilade zu Gast.Der Vorrunden-Abschluss der deutschen Fußballerinnen rückt am Samstag, 16. Juli 2022, ab 20.15 Uhr in den Fokus von "sportstudio live" im ZDF. Zu Gast im EM-Studio bei ZDF-Moderator Sven Voss und ZDF-Fußball-Expertin Kathrin Lehmann ist dann die ehemalige deutsche Fußball-Nationalspielerin Tabea Kemme. Nach der Übertragung der Live-Partie Finnland - Deutschland aus dem Stadion in Milton Keynes (ZDF-Live-Reporterin: Claudia Neumann), ist ab 23.00 Uhr Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg im Gespräch mit ZDF-Moderator Sven Voss.Das parallel angesetzte, abschließende Vorrundenspiel zwischen den deutschen Gruppengegnerinnen Dänemark und Spanien ist am Samstag, 16. Juli 2022, 21.00 Uhr, im Livestream auf sportstudio.de und in der ZDFmediathek zu sehen (Reporter: Martin Schneider).