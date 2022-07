DJ Aktien Schweiz gut behauptet - Defensive Werte stützen

ZÜRICH (Dow Jones)--Gut behauptet haben sich die schweizerischen Aktien am Montag gezeigt. Die jüngste Corona-Welle in China und die Befürchtung weiterer Lieferengpässe lasteten ebenso auf der Stimmung wie die Sorgen um die Gasversorgung in Europa. Wegen Wartungsarbeiten wurde die Gaspipeline Nordstream 1 am Montag außer Betrieb genommen. Sollte nach dem Abschluss der Arbeiten am 21. Juni wieder Gas durch die Pipeline Nordstream 1 fließen, dürfte dies mit Erleichterung aufgenommen werden, hieß es aus dem Handel.

Der SMI gewann 0,1 Prozent auf 11.027 Punkte. Unter den 20 SMI-Werten standen sich 14 Kursverlierer und fünf -gewinner gegenüber, unverändert schloss eine Aktie. Umgesetzt wurden 23,84 (zuvor: 32,36) Millionen Aktien. Im SMI wurden Aktien von Konjunkturzykliker und Banken verkauft. ABB verloren 1,9 Prozent, zusätzlich belastet von der Abstufung auf "Neutral" durch die Citi. Credit Suisse und UBS gaben um 2,5 und 1 Prozent nach. Zweifel am wichtigen China-Geschäft drückten den Kurs von Richemont um 1 Prozent.

Partners Group verbilligten sich um 1,5 Prozent. Das Unternehmen ist mit 500 Millionen Dollar bei Budderfly eingestiegen, einem Anbieter von Energy-as-a-Service. Gesucht waren hingegen als defensiv geltende Aktien wie Nestle (+0,5%) oder Givaudan (+1,9%). Im Pharmasektor legten Novartis und Roche um 0,3 und 1,4 Prozent zu.

In der zweiten Reihe verloren Temenos 4,9 Prozent auf 79,26 Franken. Die Analysten der Credit Suisse hatten die Beobachtung der Aktie mit der Einstufung "Underperform" aufgenommen und ein Kursziel von 89 Franken genannt. Dufry verbesserten sich um 3,8 Prozent. Die Übernahme des italienischen Raststättenbetreibers Autogrill, die Dufry offiziell bekanntgab, wurde von Analysten als positiv beurteilt.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/cln/flf

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2022 11:58 ET (15:58 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.