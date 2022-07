Der Leitindex schliesst 0,11 Prozent höher bei 11'027,16 Punkten.Zürich - Der Schweizer Leitindex SMI hat am Montag nach einem schwachen Start seine Verluste abgebaut und ist zum Handelsschluss gar leicht ins Plus vorgestossen. Viel los war allerdings nicht: Vor der Saison der Halbjahres- und Quartalszahlen, die nächste Woche so richtig Fahrt aufnehme, herrsche noch Zurückhaltung, erklärte ein Händler. Das zeige sich auch an den Handelsvolumina...

Den vollständigen Artikel lesen ...