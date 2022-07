Halle/MZ (ots) -



Angesichts des baldigen Auszugs von Boris Johnson aus der Downing Street dürfte in manchen Hauptstädten der EU aufgeatmet worden sein. Immerhin war der britische Premier als Brexit-Verkäufer der Unruhestifter der ersten Stunde, sein Aufstieg an die Macht untrennbar mit dem EU-Ausstieg Großbritanniens verbunden. Doch Optimismus, dass Johnsons Karriereende eine neue Beziehung zwischen den beiden Streithähnen ermöglichen kann, ist fehl am Platz. Johnsons Vermächtnis in Sachen Brexit wird bleiben. Das Problem: Die Anwärter müssen nicht die Bevölkerung überzeugen, sondern die europaskeptischen Hinterbänkler sowie die Hardliner der Tories, die die Eskalation mit Brüssel fordern. Die Haltung dürfte sich also eher verhärten.



Pressekontakt:



Mitteldeutsche Zeitung

Marc Rath

Telefon: 0345 565 4200

marc.rath@mz.de



Original-Content von: Mitteldeutsche Zeitung, übermittelt durch news aktuell

Originalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/47409/5270541

Kostenloser Wertpapierhandel auf Smartbroker.de