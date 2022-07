The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 11.07.2022

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 11.07.2022



ISIN Name

CA29766W1023 E3 METALS CORP.

CA36117W1032 FUTURE FUEL CORP.

FI4000315395 SRV YHTIOET 18-25

LU0406714716 MFS M.FDS-LAT.AM.EQ.A1 DL

LU0406714989 MFS M.FDS-LAT.AM.EQ.A1 EO

