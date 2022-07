Die kurze Einschätzung der Lage Der DAX hat sich in seinem korrektiven Anstieg eine erste Erholungspause in Form einer Seitwärtsbewegung gegönnt. Der DAX lässt sich auf seinem Weg zu den offenen Zielen nicht hetzen. Der 60 Min. Chart zeigt den Verlauf des DAX in den letzten vier Wochen. Mit dem Unterschreiten der Marke 12432 lässt sich der Rücklauf seit 16297 wegen der grauen 0-b-Linie aus dem Tageschart ...

Den vollständigen Artikel lesen ...