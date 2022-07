Sektor der erneuerbaren Energien kann sich trotz der gestiegenen politischen Relevanz nicht nachhaltig erholen. Nordex führt Kapitalerhöhung durch und Plug Power hofft auf Ausbau der regenerativen Energien.Aufgrund der Sanktionen gegen Russland in Folge des Krieges in der Ukraine wird immer weniger Gas durch die russischen Leitungen nach Deutschland transportiert. Schon in den letzten Wochen floss durch NordStream 1 nur noch 40 % der eigentlich vertraglich festgelegten Fördermenge. Am heutigen Tag wurde NordStream 1 nun vollständig abgeschaltet. Offizielle ...

Den vollständigen Artikel lesen ...