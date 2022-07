BERLIN (dpa-AFX) - "Berliner Morgenpost" zu Johnson-Nachfolge:

"Der Kampf um Johnsons Nachfolge findet in dem heruntergekommenen politischen Sittenklima statt, das der Premier hinterlassen hat. Die Kandidatinnen und Kandidaten beharken und verleumden sich gegenseitig. Ein Konzept, wie Großbritannien einen Spitzenplatz als Technologie-, Start-up- und Innovationsnation erklimmt, hat niemand. Fast jeder Anwärter holt den konservativen Ladenhüter von Steuersenkungen aus der Mottenkiste. Und jeder hält am Fetisch Brexit fest, der das Land in die Krise geritten hat. Sollte es irgendwann Neuwahlen geben, sitzt aller Wahrscheinlichkeit nach der Oppositionsführer Keir Starmer in 10 Downing Street. Wenig tröstlich: Auch er klebt am Brexit. Und auch er hat keine zündende Idee, wie Großbritannien wieder auf die Beine kommt. Düstere Aussichten für die Insel."/be/DP/he