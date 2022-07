Der europäische Standort inmitten des Berliner Tech-Bezirks wird als eines der Hauptzentren für Forschung und Entwicklung des Unternehmens dienen

RapidAPI, Anbieter des weltweit größten API-Marktplatzes, gab heute die Eröffnung seines neuen Standorts in Berlin bekannt, der als europäischer Sitz des wachstumsstarken Unternehmens fungieren wird. Als eines der Hauptzentren für Forschung und Entwicklung wird der Standort Berlin eine zentrale Rolle für die Präsenz von RapidAPI im rasant wachsenden Entwickler*innen-Netzwerk spielen. An dem Standort in der neu renovierten Factory im Berliner Tech-Bezirk werden Teams aus unterschiedlichen Produkt-, Technologie- und Betriebsbereichen beschäftigt sein. Die Zahl der Mitarbeitenden erhöht sich damit bis Ende 2022 deutschlandweit um das Zehnfache. Zur großen Eröffnung des Standorts werden der Firmengründer und CEO Iddo Gino sowie weitere Führungskräfte aus RapidAPI-Standorten der ganzen Welt bei der feierlichen Einweihung am heutigen Abend anwesend sein.

"Wir können uns keinen besseren Ort für unseren europäischen Firmensitz vorstellen. Berlin ist eine pulsierende Metropole mit einer robusten und erfolgreichen Entwickler*innen-Community und einem großartigen Talent Pool. Die zentrale Lage ermöglicht es uns, eine Verbindung zu Kund*innen in ganz Europa herzustellen", sagte Iddo Gino, Gründer und CEO von RapidAPI. "Unser Ziel ist es, Entwickler*innen die Möglichkeit zu geben, transformative Softwareanwendungen und -integrationen zu erstellen. Das technologische Know-how an unserem Berliner Standort wird dabei eine zentrale Rolle spielen."

Der Standort Berlin signalisiert die fortwährende Verpflichtung von RapidAPI nicht nur gegenüber dem deutschen Markt, sondern auch gegenüber Europa als eine wichtige Region in seiner globalen Präsenz. Neben Berlin ist RapidAPI auch in San Francisco, Tel Aviv und Tallinn global vertreten. Als Teil seiner Investitionen in die Stadt plant das Unternehmen, eine aktive Rolle in der wachsenden Entwickler*innen-Community in Berlin zu spielen, unter anderem durch die Teilnahme an branchenweiten Veranstaltungen und als Gastgeber eigener Entwickler*innen-Meetups in seinen Räumlichkeiten in den nächsten Monaten.

RapidAPI gilt als einer der größten Marktplätze weltweit, auf dem Millionen von Entwickler*innen APIs finden und in ihre Software einbinden können. Die größten Unternehmen können so interne und externe APIs finden, managen und diesbezüglich mit anderen zusammenarbeiten. Für Unternehmen bietet RapidAPI den RapidAPI Enterprise Hub an, eine private, anpassbare Version des öffentlichen Marktplatzes, auf dem Entwickler*innen, Kund*innen und Partner*innen von Unternehmen Hunderte von internen APIs und externen API-Abonnements finden, managen und integrieren können.

