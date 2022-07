DJ TAGESVORSCHAU/Dienstag, 12. Juli

=== 08:00 DE/Außenhandel (detaillierte Ergebnisse) Mai *** 10:00 EU/Treffen Rat der Finanz- und Wirtschaftsminister; ca 13:30 PK, Brüssel 10:00 DE/Bundesinnenministerin Faeser, PK zur Cybersicherheitsagenda, Berlin 10:00 DE/Cropenergies AG, Online-HV 10:30 DE/Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken (BVR), PK zum konsolidierten Jahresabschluss der Genossenschaftlichen Finanzgruppe Volksbanken Raiffeisenbanken, Frankfurt *** 11:00 DE/ZEW-Index Konjunkturerwartungen Juli PROGNOSE: -41,0 Punkte zuvor: -28,0 Punkte Konjunkturlage PROGNOSE: -34,0 Punkte zuvor: -27,6 Punkte *** 11:30 DE/Bundesbank-Präsident Nagel, Rede bei der Amtswechselfeier in der Hauptverwaltung in Bayern, München 11:30 DE/Auktionsergebnis Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 5,5 Mrd Euro *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:00 US/Pepsico Inc, Ergebnis 2Q, Purchase 12:00 DE/Bundeskanzler Scholz und Sloweniens Ministerpräsident Golob, PK nach dem gemeinsamen Gespräch, Berlin *** 15:00 EU/EZB, Wöchentliche Veränderung der Bestände der Eurosystem-Zentralbanken an Staatsanleihen, Covered Bonds, Unternehmensanleihen und ABS 18:30 US/Fed, Rede von Richmond-Fed-Präsident Barkin (2022 nicht stimmberechtigt im FOMC) beim Rotary Club of Charlotte *** 19:00 AT/Telekom Austria AG, Ergebnis 2Q, Wien 22:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - DE/Flatexdegiro AG, Ergebnis 1H, Frankfurt - AT/Bundeswirtschaftsminister Habeck, Österreichs Vizekanzler Kogler und Klimaministerin Gewessler, PK nach Gespräch, Wien - AT/Opec, Ölmarkt-Monatsbericht ===

- *** kennzeichnen Termine, zu denen voraussichtlich einzeilige Flash-

Headlines gesendet werden

- Termine ohne Uhrzeit stehen im Laufe des Tages an

- Uhrzeiten in aktueller Ortszeit Deutschland

- Keine Gewähr für Richtigkeit und Vollständigkeit

Kontakt zum Autor: calendar.de@dowjones.com

DJG/dgm/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 11, 2022 23:49 ET (03:49 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.