Enttäuschung für Twitter-Aktionäre: Tech-Milliardär und Tesla-Chef Elon Musk will den Kurznachrichtendienst nicht mehr kaufen. Twitter will die Übernahme nun zwar vor Gericht durchboxen, für die Aktien ging es zunächst dennoch nach unten. Die Anteilscheine fielen am Montag mehr als elf Prozent auf 32,65 Dollar.Twitter stellt nun die Weichen für eine juristische Auseinandersetzung mit Tech-Milliardär Elon Musk um dessen Versuch, die Übernahme des Online-Dienstes abzublasen. Twitters Anwälte hielten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...