The following instruments on XETRA do have their first trading 12.07.2022Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 12.07.2022Aktien1 FR0013439627 Groupe OKWind2 CA18469E1051 Clear Sky Lithium Corp.3 AU0000090292 Manuka Resources Ltd.4 US10806B1008 Bridge Investment Group Holdings Inc.5 CA8040312016 Satori Resources Inc.6 DE000A31C3C0 TAG Immobilien AG BZR7 CA02632Q1046 American Future Fuel Corp.8 CA26925V1085 E3 Lithium Ltd.Anleihen/ETF1 US15089QAR56 Celanese US Holdings LLC2 XS2499691330 OTP Bank Nyrt.3 DE000DD5A0Q3 DZ BANK AG Deutsche Zentral-Genossenschaftsbank4 DE000HVB6XB0 UniCredit Bank AG5 CH1189217818 Aargauisches Elektrizitätswerk (AEW)6 CA013051ED53 Alberta, Provinz7 CA013051DY00 Alberta, Provinz8 CA013051DS32 Alberta, Provinz9 CA013051DK06 Alberta, Provinz10 CA013051DB07 Alberta, Provinz11 CA01306ZDC29 Alberta, Provinz12 CA01306ZDF59 Alberta, Provinz13 CA01306ZCV19 Alberta, Provinz14 CA013051EB97 Alberta, Provinz15 CA013051DT15 Alberta, Provinz16 CA013051DQ75 Alberta, Provinz17 XS2407394027 AVIC International Finance & Investment Ltd.18 XS2471305867 Bank of China Ltd. [Luxembourg Branch]19 US08862EAB56 Beyond Meat Inc.20 US15089QAN43 Celanese US Holdings LLC21 US15089QAP90 Celanese US Holdings LLC22 US15089QAM69 Celanese US Holdings LLC23 XS2407007942 China Great Wall International Holdings V Ltd.24 XS2454320206 Chouzhou International Investment Ltd.25 US12625GAF19 CNOOC Finance 2013 Ltd.26 US256163AD89 DocuSign Inc.27 XS2466368003 Ganzhou Development Investment Holding Group Co. Ltd.28 XS1189103382 HongKong International [Qingdao] Co. Ltd.29 XS2485155464 Maxima Grupe UAB30 US62914VAF31 Nio Inc.31 CA68323AER10 Ontario, Provinz32 CA68323ADZ45 Ontario, Provinz33 CA68333ZAE75 Ontario, Provinz34 CA68333ZAC10 Ontario, Provinz35 US70614WAB63 Peloton Interactive Inc.36 CA74814ZFE84 Quebec, Provinz37 CA74814ZEW91 Quebec, Provinz38 CA74814ZFD02 Quebec, Provinz39 CA74814ZFB46 Quebec, Provinz40 CA74814ZEX74 Quebec, Provinz41 CA74814ZEV19 Quebec, Provinz42 RO1227DBN011 Rumänien, Republik43 RO1631DBN055 Rumänien, Republik44 ROVRZSEM43E4 Rumänien, Republik45 ROAW5KY5CD78 Rumänien, Republik46 ROHRVN7NLNO2 Rumänien, Republik47 RO1425DBN029 Rumänien, Republik48 XS2158482211 Sunny Express Enterprises Corp.49 US90184LAN29 Twitter Inc.50 US90353TAJ97 Uber Technologies Inc.51 FR001400BCS5 Île de France, Région52 US15089QAL86 Celanese US Holdings LLC53 IE000MWUQBJ0 HSBC Euro Stoxx 50 UCITS ETF54 IE000KCS7J59 HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF55 IE000UQND7H4 HSBC MSCI World UCITS ETF56 IE000JZ473P7 HSBC S&P 500 UCITS ETF57 IE0006YM7D84 Xtrackers ESG USD High Yield Corporate Bond UCITS ETF