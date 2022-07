Emittent / Herausgeber: Montano Real Estate GmbH / Schlagwort(e): Halbjahresergebnis

Montano Real Estate GmbH mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2022 in herausforderndem Marktumfeld



12.07.2022 / 07:30

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Montano Real Estate GmbH mit erfolgreichem ersten Halbjahr 2022 in herausforderndem Marktumfeld Erfolgreiche Auflage des "Montano Public Sector Fund I" und bereits erster Objektankauf

Deutliche Ausweitung der Carlyle-Partnerschaft mit sechs Neuerwerben in 2022

Weitere Transaktionen mit namhaften Partnern und erster Objekterwerb auf eigene Bilanz München, 12. Juli 2022 - Die Montano Real Estate GmbH ("Montano", www.montano.eu), einer der führenden unabhängigen Investment-Spezialisten auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt, blickt auf ein erfolgreiches erstes Halbjahr zurück. Neben der Auflage des "Montano Public Sector Fund I" und einer deutlichen Ausweitung des Carlyle-Mandats konnten weitere Leuchtturmprojekte abgeschlossen werden. Das Transaktionsvolumen lag im ersten Halbjahr 2022 bei rund 280 Mio. Euro und insgesamt voll im Rahmen der Planung. Der Wert der Assets under Management erreichte 1,63 Mrd. Euro (31. Dezember 2021: 1,55 Mrd. Euro). In den ersten sechs Monaten 2022 wurden zudem zwölf Mietverträge über zusammen 11.500 qm abgeschlossen. "Im ersten Halbjahr 2022 haben wir wie zuvor angekündigt unser Geschäftsmodell um eigene Investmentprodukte erweitert, eine erste Immobilie auf die eigene Bilanz erworben und unseren Public Sector-Fonds aufgelegt. Und das alles in einem durchaus herausfordernden Marktumfeld! Auf diese Teamleistung sind wir sehr stolz", sagt Montano-Gründer und Managing Partner Ramin Rabeian. Gründungspartner Sebastian Schöberl ergänzt: "Auch für das zweite Halbjahr haben wir viel vor. Neben dem Ausbau unseres Public Sector-Portfolios und der existierenden Partnerschaften stehen für uns verstärkt Ankäufe von Core Plus- oder Value Add-Objekten im Segment Lebensmitteleinzelhandel im Fokus sowie Investitionen in nicht ESG-konforme und gestrandete Büroimmobilien mit dem Ziel, diese neu und umweltfreundlich zu positionieren. Auch wenn nationale Player hier derzeit eher zurückhaltend sind, wird sich die Dynamik ausländischer Investoren durchsetzen, denn der Markt bietet eine Vielzahl von Opportunitäten." Erfolgreiche Auflage des "Montano Public Sector Fund I" und bereits erste erfolgreiche Transaktion Mit der Auflage des Mehranleger-Spezialfonds "Montano Public Sector Fund I" Anfang März 2022 trifft Montano ein perfekt auf die aktuelle Marktlage abgestimmtes Segment. Der Fonds erwirbt ausschließlich Core-Objekte im Bereich der Büroimmobilien mit staatlichen oder staatsnahen Nutzern. Anleger profitieren von der hervorragenden Bonität dieser Mietergruppe und dem Inflationsschutz aufgrund indexierter Mietverträge. Beides Faktoren, die in der aktuell turbulenten Zeit als sehr attraktiv eingeschätzt werden. Bereits zum Zeitpunkt der Auflage konnten Eigenkapitalzusagen in signifikanter Höhe eingeworben werden, die ein Gesamtinvestitionsvolumen im dreistelligen Millionen-Euro-Bereich ermöglichen. Insgesamt soll das Fondsvolumen auf 500 Mio. Euro anwachsen. Bereits kurz nach Auflage des Fonds konnte Montano mit dem Erwerb eines modernen Core-Bürogebäudes in Frankfurt am Main die erste Transaktion für den "Montano Public Sector Fund I" abschließen. Verkäufer im Auftrag eines Family Office war die Cells Group, Hauptmieter ist die Stadt Frankfurt. Deutliche Ausweitung der Logistik Partnerschaft mit Carlyle und bereits sechs neuen Erwerben in 2022 Im ersten Halbjahr konnte die im Herbst 2021 geschlossene Partnerschaft mit dem weltweit tätigen Investmentmanager Carlyle mit dem Erwerb von insgesamt sechs neuen Objekten weiter deutlich ausgebaut werden. Gemeinsam investieren Carlyle und Montano dabei in Logistikimmobilien mit Schwerpunkt auf Distributionsobjekten in erstklassigen stadtnahen Lagen in Deutschland. Mit den Transaktionen des ersten Halbjahres 2022 wächst das Volumen des gemeinsamen Portfolios von Carlyle und Montano auf 24 Objekte bzw. rund 300 Mio. Euro an. Die Objekte werden für den paneuropäischen Immobilienfonds Carlyle Europe Realty (CER) erworben. Der Wert des Gesamtportfolios soll durch weitere Zukäufe auf 500 Mio. Euro erhöht werden. Weitere Transaktionen mit namhaften Partnern und erster Objekterwerb auf eigene Bilanz Weitere große Transaktionen waren der Erwerb des Gebäudekomplexes "Präsident-Kennedy-Platz 1/1A" in Bremen für ein Individualmandat eines deutschen berufsständischen Versorgungswerks Anfang Februar 2022. Anfang März 2022 konnte Montano das Duisburg Central Office im Quartier 1 als erstes eigenes Objekt auf die Montano-Bilanz kaufen. Verkäufer war Aurelis Real Estate, das Transaktionsvolumen lag im hohen zweistelligen Millionen-Euro-Bereich. Zudem fungierte Montano als Transaktionsberater für den Verkauf des Oyster Portfolios von Gold Tree an HIH Invest. Der Verkauf erfolgte im Rahmen eines Asset Deals über einen strukturierten Prozess für den Nahversorgerspezialfonds "Perspektive Einzelhandel: Fokus Nahversorgung" der HIH. Montano war hier seit dem Ankauf im Jahr 2016 für das Asset Management zuständig. Nach der Veröffentlichung des ersten Montano-Jahresberichts Ende Februar 2022 wird in Kürze auch der erste Montano-Nachhaltigkeitsbericht erscheinen. Über Montano Real Estate

Die Montano Real Estate GmbH ist einer der führenden unabhängigen Investment-Spezialisten auf dem deutschen Gewerbeimmobilienmarkt mit Büros in München, Frankfurt und Berlin. Institutionelle Investoren finden bei Montano zu ihrem Risikoprofil passende, sichere und besonders renditestarke Investmentprodukte. Die umfassende Erfahrung im Asset Management für institutionelle und internationale Investoren sicherte dem 2013 von Ramin Rabeian und Sebastian Schöberl gegründeten Unternehmen stetiges Wachstum und lukrative Wertsteigerungen deutlich oberhalb des Marktniveaus.

www.montano.eu Kontakt

Montano Real Estate GmbH

Lenbachplatz 5

80333 München

Tel +49 89 24 21 69 80 0

Email presse@montano.eu

Veröffentlichung einer Mitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de.



Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.