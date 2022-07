Die Stimmung unter Anlegern dürfte sich am Dienstag nicht bessern. Angesichts wieder in den Vordergrund gerückter Konjunktursorgen dürfte der DAX an seine Vortagsverluste anknüpfen: Der Broker IG taxiert den Leitindex zwei Stunden vor Handelsbeginn 0,69 Prozent tiefer auf 12.744 Punkte.Gas-Krise in Europa, die Gefahr erneuter China-Lockdowns, Lieferkettenprobleme - die negativen Einflussfaktoren bleiben vielseitig. Die Experten der Credit Suisse bleiben zwar moderat übergewichtet für Aktien, vor ...

