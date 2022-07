Aqara, ein führender Anbieter von Smart Home-Produkten, hat die allgemeine Verfügbarkeit seines Curtain Driver E1 bekannt gegeben, einer Lösung zur nachträglichen Automatisierung herkömmlicher Vorhänge. Der Vorhangantrieb basiert auf dem Protokoll Zigbee 3.0 mit verbesserter Zuverlässigkeit, Reichweite und Energieeffizienz. Er verfügt über eine Akkulebensdauer von bis zu 12 Monaten je Aufladung1 und lässt sich mit anderen Smart Home-Komponenten kombinieren, um ein vollständig automatisiertes Heimerlebnis zu ermöglichen2. Der Curtain Driver E1 ist auf Amazon in Nordamerika (USA, Kanada) und in Europa (Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien) sowie über ausgewählte Aqara-Einzelhändler weltweit3 erhältlich.

Mit zwei Varianten der Rod Version für Stangen und der Track Version für U- und T-Schienen ist der Aqara Curtain Driver E1 mit einem Großteil der handelsüblichen Vorhänge kompatibel. Dank seines leisen und dennoch leistungsstarken Motors können auch schwerere Vorhänge bis zu 12 Kilogramm gezogen werden. Er bietet außerdem eine breite Kompatibilität mit Ökosystemen und Sprachassistenten von Drittanbietern, einschließlich HomeKit/Siri, Alexa, Google Home/Google Assistant, IFTTT, und der kommende Matter-Standard wird nach seiner Einführung ebenfalls unterstützt4

Die Montage ist unkompliziert. Der Curtain Driver E1 wird an der Vorhangstange oder -schiene montiert und erfordert kein zusätzliches Werkzeug. Auch eine Verkabelung ist für die Automatisierung der Vorhänge nicht notwendig. Der 6000-mAh-Akku, der bis zu 1 Jahr lang hält, lässt sich über jeden Typ-C-Anschluss aufladen. Er verfügt über einen eingebauten Lichtsensor, um die Vorhänge automatisch zu schließen, wenn es zu hell ist und umgekehrt.

Abgesehen von der Umgebungshelligkeit kann der Curtain Driver auch auf intelligente Weise für bestimmte Bedingungen programmiert werden, wie Zeitpläne, Sonnenaufgang/Sonnenuntergang, lokales Wetter und Geofencing. Zum Beispiel öffnen sich die Vorhänge bei Sonnenuntergang, so dass die schöne Aussicht nicht verpasst wird. Die Kombination mit anderen Aqara-Lösungen schafft zusätzliche Möglichkeiten. Mit einem Wireless Mini Switch wird der Vorhang durch einfaches Drücken geöffnet, geschlossen oder angehalten oder die gewünschte Öffnung wird durch Drehen des Cube exakt eingestellt. Der Camera Hub G3 ermöglicht sogar die Steuerung des Vorhangs mit Handgesten.

Der Curtain Driver ist auf eine hohe Flexibilität ausgelegt, um für verschiedene Szenarien und Anwendungsfälle einsetzbar zu sein. Die Gruppierung von Geräten wird unterstützt, sodass doppelseitige Vorhänge gleichzeitig gesteuert werden können. Die Geschwindigkeit des Vorhangantriebs ist einstellbar, und das Gerät kann so konfiguriert werden, dass es morgens leiser arbeitet, damit niemand durch das Geräusch des Motors geweckt wird. Außerdem ist es möglich, die Dauer der Vorhangbewegungen einzustellen etwa, um den Vorhang über den Zeitraum von einer Stunde von geschlossen auf ganz offen zu ziehen und so einen natürlichen Sonnenaufgang zu simulieren.

Aus Anlass der Markteinführung bietet Aqara jetzt einen Rabatt von 20 auf das neue Gerät bei Amazon an. Nordamerikanische Kunden in den USA und Kanada kommen mit dem Promo-Code USCURTAIN in den Genuss des Angebots, während europäische Kunden in Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien und Großbritannien durch Angabe des Promo-Code CURTAINUKEU davon profitieren. Beide Codes sind bis zum 11. Juli 2022 gültig. Und Amazon Prime-Mitglieder erhalten den Rabatt vom 12.bis 13.Juli ohne einen Promo-Code.

Weitere Informationen über den Curtain Driver E1 finden Sie auf unserer Website.

1. Basierend auf dem Labortest von zwei Geräten an Doppelvorhängen. Die tatsächliche Akkulebensdauer kann je nach Vorhanggewicht, Schienenlänge und Reibung variieren.

2. Ein Zigbee 3.0 Aqara-Hub ist erforderlich.

3. Die Produktverfügbarkeit kann auf den verschiedenen Einzelhandelskanälen variieren und kann sich jederzeit ändern. Es wird empfohlen, sich bei den regionalen Einzelhändlern nach der aktuellen Verfügbarkeit zu erkundigen.

4. Ein OTA-Update des kompatiblen Aqara-Hubs ist erforderlich.

