Der Gegenwind für Energieriesen wie TotalEnergies wird allmählich wieder stärker. Die Ölpreise sind am Dienstag deutlich gesunken und haben damit an den schwachen Wochenauftakt angeknüpft. Eine allgemein trübe Stimmung an den Finanzmärkten und wachsende Konjunktursorgen hätten auch die Notierungen am Ölmarkt in Richtung der 100-Dollar-Marke gezogen. Am Morgen kostete ein Barrel Brent 105,29 US-Dollar. Das waren 1,81 Dollar weniger als am Vortag. Der Preis für ein Fass der US-amerikanischen Sorte ...

