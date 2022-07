Lange überwog in Deutschland die Ansicht, ein eigenes Terminal zum Import von Flüssigerdgas (LNG) wäre unnötig. Doch durch den Russland-Ukraine-Krieg steht eine umfassende Neuordnung der Energieversorgung bevor. Ein Blick auf den Nachrichtenticker zeigt: Einer der potenziellen Profiteure ist Friedrich Vorwerk. In Wilhelmshaven wurde bereits mit dem Bau eines schwimmenden LNG-Terminals begonnen. Anfang 2023 soll hier das erste von Tankschiffen aus Übersee importierte LNG entladen und in eine Pipeline ...

